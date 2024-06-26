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Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in Harbiye konserine gitti! Sevgilisi için giydiği tişört ile dikkat çekti
Şarkıcı Mert Demir, Harbiye Açıkhava'da dün akşam ilk konserini verdi. Mert Demir'i sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmadı. Mert Demir'in resminin olduğu bir t-shirt giyen ünlü oyuncu, Demir'in şarkılarıyla dans etti.
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Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkının, reklam olduğu iddiası konuşuluyordu. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde dudak dudağa görüntülenmesi bu iddiaları asılsız çıkarmıştı.
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Son dönemin beğenilen ve takip edilen ünlü şarkıcısı Mert Demir, Harbiye Açıkhava'da dün akşam ilk konserini verdi.
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Güzel oyuncu, sevgilisi Mert Demir’i dün gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserinde de yalnız bırakmadı.
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Kimler Geldi Kimler Geldi ekip arkadaşları ile birlikte eğlenen ve dans eden Sarıkaya, konseri Demir’in fotoğrafının olduğu tişörtle izledi.