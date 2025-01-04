Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile biten ilişkisi hakkında konuştu.
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Lale Devri, Medcezir, Kimler Geldi Kimler Geçti, Şahmaran, Aile gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile 2024 yılına damga vuran aşkı hakkında konuştu.
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'2024 YILINDA SEVDİM, SEVİLDİM'
Sarıkaya, "2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor." dedi.
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AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Uzun zamandır birlikte fotoğraf paylaşmayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.
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