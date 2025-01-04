Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile biten ilişkisi hakkında konuştu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı - Resim : 1

Lale Devri, Medcezir, Kimler Geldi Kimler Geçti, Şahmaran, Aile gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile 2024 yılına damga vuran aşkı hakkında konuştu.

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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı - Resim : 2

'2024 YILINDA SEVDİM, SEVİLDİM'

Sarıkaya, "2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor." dedi.

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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı - Resim : 3

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Uzun zamandır birlikte fotoğraf paylaşmayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı - Resim : 4