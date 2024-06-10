Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım...

Son zamanların en favori çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı dolu dizgin devam ediyor...

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım... - Resim : 1

Mert Demir'in hit şarkısı ''Ateş'e Düştüm''e düştüme vokal yaptığı ortaya çıktıktan sonra sevgili olan çift, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım... - Resim : 2

22 Nisan'da ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çift, Sarıkaya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım... - Resim : 3

'KRALIM'

Demir'in konserine giden oyuncu, sahne arkasından çektiği kareye "Kralım" notunu düştü.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım... - Resim : 4

Sarıkaya, daha önce Demir'in paylaştığı kapak fotoğrafına, "O tişört benim" yorumunu yapmıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine kırmızı gül emojisiyle karşılık verdi.