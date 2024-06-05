Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e yeni yorum
Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı internet dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya son dönemde şarkıcı Mert Demir ile ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Sarıkaya, müzisyen sevgilisinin paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.
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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yapan Serenay Sarıkaya, kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Geçtiğimiz gün Elle Style Awards gecesinde Mert Demirin yanında gözler Sarıkaya'yı aramıştı. Demir'in açıklamasıyla tatile çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu son hamlesiyle ilgi çekti.
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“Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünü kazanan ünlü şarkıcının yanında gözler sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı ararken kendisi yaptığı yorumla gündeme geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde sokaklarda yürürken havalı pozlarını paylaşan Mert Demir'e Sarkaya'dan yine yorum gecikmedi.