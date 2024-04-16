Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman



KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.