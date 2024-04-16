Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman
Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.
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Heyecan yaratan kadrosu ile izleyiciyi günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zaman sancılarına heyecanlı bir yolculuğa çıkaran "Kimler Geldi Kimler Geçti" 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.
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Serenay Sarıkaya'ya dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.
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KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU
Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.