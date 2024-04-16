Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

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Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman - Resim : 1
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Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman - Resim : 2

Heyecan yaratan kadrosu ile izleyiciyi günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zaman sancılarına heyecanlı bir yolculuğa çıkaran "Kimler Geldi Kimler Geçti" 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

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Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman - Resim : 3

Serenay Sarıkaya'ya dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.

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Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman - Resim : 4


KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

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