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Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e romantik kutlama: "İyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz"
Şimdilerde "Mehmed:Fetihler Sultanı" dizisinde oynayan Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel'in 38. yaş gününü Instagram'da paylaştığı paylaşımla kutladı.
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'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, yedi yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya’da nikâh masasına taşımıştı. Ünlü çift, bir ay sonra İtalya’da düğün yapmıştı.
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Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Serkan Çayoğlu, 38 yaşına giren sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü kutladı.
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Çayoğlu sosyal medya hesabından, sevgilisi Özge Gürel ile karda çekildiği fotoğrafları "Ne büyük şans. iyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz ama sen hep bilirsin !! İyi ki varsın" notunu ile paylaştı.
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Özge Gürel başına taç takarak pastalarındaki mumları üfledi. İkilinin kareleri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.