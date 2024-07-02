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Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın Harbiye konserine katıldı: ''Hastayım sana''
Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava konserine katıldı. Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserindeki performansını çok beğendi ve sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.
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Yaz sahnelerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık, dün akşam en sevilen şarkılarını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bir araya gelen binlerce dinleyicisi için seslendirdi.
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Ünlü yıldızı izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Didem Soydan, Nazlı Bulum,, Umut Kurt, Umut Eker, Yasemin Sakallıoğlu ve sevgilisi Serkay Tütüncü de yer aldı.
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Serkay Tütüncü konser sırasında bir paylaşım yaptı sevgilisine övgüler yağdırdı. Tütüncü "Birisi Harbiye'Yi yakıyor. Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana." diyerek Zenep Bastık'ı paylaştı.
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“Birbirimizi tanıyoruz” diyen Zeynep Bastık’la Serkay Tütüncü arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. İki ünlü isim Çeşme’deki bir plajda ilk kez el ele görüntülenmişti.