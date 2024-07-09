Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a: İyi ki doğdun güzelim
Kısa bir süre önce Zeynep Bastık ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Serkay Tütüncü, ünlü şarkıcının doğum gününde sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıkan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, ünlü şarkıcının 32. yaş doğum gününü kutladı.
Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Zeynep Bastık, doğum gününde sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.
Bugün Serkay Tütüncü de teknede sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "İyi ki doğdun güzelim" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin romantik karesi büyük ilgi gördü.
"HASTAYIM SANA"
Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermişti. Sevgilisini yalnız bırakmayan Tütüncü, Bastık'ı fotoğraflayıp, "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana!" paylaşımında bulunmuştu.