Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a: İyi ki doğdun güzelim

"HASTAYIM SANA"

Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermişti. Sevgilisini yalnız bırakmayan Tütüncü, Bastık'ı fotoğraflayıp, "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana!" paylaşımında bulunmuştu.