Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a: Gelmesini beklediğim şeysin..
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, şarkıcı Zeynep Bastık'la birinci yıllarını sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.
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Bir süredir birlikte olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti aşka geldi. İkili sosyal medya hesaplarından peş peşe romantik paylaşımlarda bulundu.
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ZEYNEP BASTIK: HAYATIMIN AŞKI
Zeynep Bastık yaptığı paylaşımda, "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun" dedi.
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Ardından Serkay Tütüncü de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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'MİNİCİK BİRİ NASIL BU KADAR YER KAPLAR?'
Ünlü oyuncu, "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin.''