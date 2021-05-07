Serra Arıtürk kimdir? Aşkın Tarifi dizisindeki Serra Arıtürk hakkında merak edilenler…

Serra Arıtürk'ün adını ilk olarak eski sevgilisi Youtuber Berkcan Güven sayesinde duymuş olsak da son dönemlerde Youtube üzerinden yayınladığı şarkılar ile yeteneğinden sıklıkla söz ettiren Serra Arıtürk, güçlü sesi ve vokali ile tüm müzik severleri etkilemeyi başardı. Kendi bestelerinin yanı sıra hit parçaları da yorumlayan genç şarkıcı müzikal kariyerine de bir yandan hala devam etmekte.

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22 Haziran 1998 doğumlu olan sanatçı, İstanbul’da dünyaya geliyor. 7 yaşında gitar ile tanışıyor ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde büyüme şansını buluyor.



Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu’ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atıyor. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer alıyor fakat okul nedeniyle buradan ayrılıp, eğitimine devam ediyor.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Arıtürk, arkasından ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanıyor. Çeşitli Cover’ lar ile ismini duyuran Serra Arıtürk, 2019 yılında Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse hayranı olduğunu da her röportajında dile getirmekte.

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