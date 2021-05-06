Cem Yılmaz’dan Mehmet Günsür’ün paylaşımına güldüren yorum

20’li yaşlar akımı son sürat devam ederken, Mehmet Günsür de Bennu Gerede tarafından, 1997 yılında çekilen bir fotoğrafnı Instagram sayfasından sevenleri ile paylaştı.Ünlü oyuncunun paylaşımına pek çok yorum yapıldı. Sevinç Erbulak, Songül Öden, Emel Çölgeçen ve Nur Fettahoğlu da paylaşıma yorum yapan ünlü isimlerden birkaçıydı. En bomba yorum ise her zaman olduğu gibi, komedyen Cem Yılmaz’dan geldi…

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehmet Günsür (@mehmet.gunsur)'in paylaştığı bir gönderi

Günsür'ün fotoğrafının altına: "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim... Atma :)" yorumunda bulunarak, pek çok kişinin de düşüncelerine tercüman oldu.

Yetenekli ve başarılı oyuncu Mehmet Günsür’ün 1975 doğumlu olduğu da biliniyor, yani sevilen oyuncu 46 yaşında!

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