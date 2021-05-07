Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin oyuncu kadrosu ve konusu açıklandı!

Yakında çekimlerine başlanacak olan dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini duyurdular. Fotoğraf çekimi gerçekleşen bu buluşma diziye olan merakı iyice arttırdı. Oyuncu kadrosu ve konusu da açıklanan dizi hakkında merak edilen her şey...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ntc Medya (@ntcmedyatv)'in paylaştığı bir gönderi

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül tarafından yazılıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizide Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi sevilen pek çok isim de yer alıyor.

Peki Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

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