Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor

İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı.

Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.