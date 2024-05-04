Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor

İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı.
Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.
EUROVISION BİRİNCİLERİ YARI FİNALDE SAHNEDE
Eurovision'da daha önceki yıllarda ülkesine birincilik getiren isimler yarı finallerde şarkı söyleyecek.
İsveç’in ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso, 7 Mayıs’taki birinci yarı finalin konuğu olacak.
9 Mayıs akşamı ise Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını, 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” şarkısını seslendirecek.
1999 yılında İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” ile sahnede olacak.
FARKLI BİR VERSİYONU SESLENDİRECEK
İstanbul konserinde bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını söyleyen Sertab Erener, yarışma gecesi için sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı.