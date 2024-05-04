Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor

2003 yılında Eurovision'da “Everyway That I Can” şarkısıyla ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine çıkacak.

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Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor - Resim : 1

İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı.

Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

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Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor - Resim : 2

EUROVISION BİRİNCİLERİ YARI FİNALDE SAHNEDE

Eurovision'da daha önceki yıllarda ülkesine birincilik getiren isimler yarı finallerde şarkı söyleyecek.

İsveç’in ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso, 7 Mayıs’taki birinci yarı finalin konuğu olacak.

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Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor - Resim : 3

9 Mayıs akşamı ise Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını, 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” şarkısını seslendirecek.

1999 yılında İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” ile sahnede olacak.

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Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'a gidiyor - Resim : 4

FARKLI BİR VERSİYONU SESLENDİRECEK

İstanbul konserinde bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını söyleyen Sertab Erener, yarışma gecesi için sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı.