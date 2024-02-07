Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

KIZILCIK ŞERBETİ'NE NE ZAMAN DÖNECEK?

Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.