Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tanrıöğen, durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı.
Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat edilen oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Doktorlarının oyuncuya ziyaret yasağı koyduğu da belirtildi.
KIZILCIK ŞERBETİ'NE NE ZAMAN DÖNECEK?
Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Ebru Destan, ünlü isimle ilgili açıklama yapmış ve “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" demişti.