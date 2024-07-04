Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar'a neden döndüğünü açıkladı
Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Nisan ayında kadroya yeniden dahil oldu. Çoruh, katıldığı bir Youtube programında “Arka Sokaklar’a neden döndüğünü açıkladı.
Uzun yıllardır başrolünde yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılan Çoruh, 18. sezonun sonlarına doğru ekibe yeniden geri dönüş yaptı.
Şevket Çoruh, ayrıldığı süreçte bunun nedeni sorulduğu zaman artık tiyatroya daha fazla zaman harcamak istediğini, ayrıca farklı roller canlandırmak istediğini söylemişti.
Oyuncu Şevket Çoruh, Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube kanalına konuk oldu. 'Arka Sokaklar’a geri dönen Çoruh, bunun arka planında yer alan gerçekliğin ise paraya ihtiyaç duyması olduğunu söyledi.
"Arka Sokaklar’a tekrar geri döndüm çünkü para lazım" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"18 sene boyunca oynadım bir daha dönmemeye kararlıydım. Ama gerçeklerin ne olduğunu görünce… Bir de Mesut komiser çok severek oynadığım bir karakter, benim o yüzden geri döndüm. O yüzden çok şikayetçi değilim açıkçası."