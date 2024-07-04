Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar'a neden döndüğünü açıkladı

"Arka Sokaklar’a tekrar geri döndüm çünkü para lazım" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"18 sene boyunca oynadım bir daha dönmemeye kararlıydım. Ama gerçeklerin ne olduğunu görünce… Bir de Mesut komiser çok severek oynadığım bir karakter, benim o yüzden geri döndüm. O yüzden çok şikayetçi değilim açıkçası."