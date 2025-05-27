Şevval Şahin, 'İşte Benim Stilim'de ablasıyla karşı karşıya
'İşte Benim Stilim'in son bölümünde; Şevval Şahin konuk jüri oldu. Şahin, programda yarışan ablası Ceyda Şahin Ertan'ı değerlendirdi. Şevval Şahin'in bir Türkçe bir İngilizce konuşması dikkat çekti.
Her sezonuyla moda dünyasında adından söz ettiren 'İşte Benim Stilim', bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Ceyda Şahin, jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer’in yer aldığı, sunuculuğunu Öykü Serter’in yaptığı popüler moda yarışması “İşte Benim Stilim”e yarışmacı olarak katıldı.
Yarışmanın sunucusu Öykü Serter’in “Bir podyum geçmişin var mı?” sorusuna yanıt veren Ceyda Şahin, “Benim yok ama kardeşimin var” diyerek Şevval Şahin’in ablası olduğunu açıkladı.
Ceyda Şahin’in, kardeşi Şevval Şahin ile olan benzerliği de dikkat çekti.
Yarışmanın son bölümünde; Şevval Şahin konuk jüri oldu. Ünlü model ve sosyal medya fenomeni Şevval Şahin, geçtiğimiz sezonlarda adından sıkça söz ettiren programda ablasıyla karşı karşıya geldi.