Şevval Şahin, 'İşte Benim Stilim'de ablasıyla karşı karşıya

Yarışmanın sunucusu Öykü Serter’in “Bir podyum geçmişin var mı?” sorusuna yanıt veren Ceyda Şahin, “Benim yok ama kardeşimin var” diyerek Şevval Şahin’in ablası olduğunu açıkladı.

Ceyda Şahin’in, kardeşi Şevval Şahin ile olan benzerliği de dikkat çekti.