Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dün akşam Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katıldı. Şahin, transparan kıyafetiyle, bakışları üzerinde topladı.
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2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
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Verdiği cesur pozlarla gündem olan Şahin'in Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında giydiği transparan kıyafet büyük ilgi gördü.
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Şahin'in davette giydiği iddialı transparan elbisesi dikkatleri üzerine topladı.
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Davetten paylaşım yapan ünlü modelin cesur pozuna yorum ve beğeni yağdı.