Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dün akşam Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katıldı. Şahin, transparan kıyafetiyle, bakışları üzerinde topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu - Resim : 1

2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 

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Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu - Resim : 2

Verdiği cesur pozlarla gündem olan Şahin'in Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında giydiği transparan kıyafet büyük ilgi gördü.

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Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu - Resim : 3

Şahin'in davette giydiği iddialı transparan elbisesi dikkatleri üzerine topladı. 

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Şevval Şahin transparan stili ile Victoria's Secret gecesine damga vurdu - Resim : 4

Davetten paylaşım yapan ünlü modelin cesur pozuna yorum ve beğeni yağdı. 