Şevval Şahin'den cesur kombin
Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son kombiniyle sosyal medyayı adeta salladı.
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Tescilli güzel Şevval Şahin, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı transparan kıyafetiyle gündem oldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve aşk hayatıyla sık sık haberlere konu olan 25 yaşındaki model Şevval Şahin, son olarak bir davette görüntülendi.
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Ünlü isim davete gitmeden önce sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle verdiği pozları yayınladı.
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in siyah mini transparan elbisesiyle verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı.