Şevval Şahin'den cesur kombin

Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son kombiniyle sosyal medyayı adeta salladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şevval Şahin'den cesur kombin - Resim : 1

Tescilli güzel Şevval Şahin, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı transparan kıyafetiyle gündem oldu.

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Şevval Şahin'den cesur kombin - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve aşk hayatıyla sık sık haberlere konu olan 25 yaşındaki model Şevval Şahin, son olarak bir davette görüntülendi.

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Şevval Şahin'den cesur kombin - Resim : 3

Ünlü isim davete gitmeden önce sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle verdiği pozları yayınladı.

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Şevval Şahin'den cesur kombin - Resim : 4

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in siyah mini transparan elbisesiyle verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı. 