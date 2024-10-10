Şevval Sam'dan kadın cinayetlerine yönelik gelen tepkilere yanıt

'MAGAZİN ORTAMINDA KONUŞULMAYACAK CİDDİ KONULAR'

Üzerine konuşulması gereken, sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etkiyi yaratmak amaçlı konuşulması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Özellikle kitlelerin takip ettiği bazı kişilerin kendilerine birkaç kurban bulup popülizm yapma ya çalışmalarını da çok tehlikeli buluyorum. Bu insanları birbirine düşürmekten ve nefretten başka hiçbir şeye yaramaz, çözüme dair de en ufak bir faydası olmaz. Biz tam tersi el ele verip, güçlerimizi birleştirip, bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi bir biçimde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar, toplumsal sorumluluğu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen görevi her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum. Bana haksızlık etmekte hiçbir beis görmeyen toplumsal figürlerin de bir dolu yapısal sorunu çözmeye dair daha fazla kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım kendimi anlaşılır biçimde ifade edebilmişimdir.