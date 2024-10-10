Şevval Sam'dan kadın cinayetlerine yönelik gelen tepkilere yanıt
Geçtiğimiz günlerde büyük ses getiren kadın cinayetleri sonrası ünlülerin düşünceleri merak konusu olmuştu. Bunlardan biri de Şevval Sam'dı. Şevval Sam'ın, görüşleriyle ilgili soruyu yanıtsız bırakması tepkilere neden olmuştu. Bugün ünlü sanatçı açıklamada bulundu.
19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilen aynı yaşlardaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe açıklama yaparken, bazı ünlülerde katıldıkları davetlerin girişinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bunlardan biri de Şevval Sam'dı.
'HİÇ KÖTÜ ŞEYLERDEN BAHSETMEYELİM'
Şevval Sam, görüşleriyle ilgili soruya, "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın ne olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" yanıtını vermişti.
Şevval Sam'ın bu açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Şevval Sam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'GEÇİŞTİRME KURULACAK 3 CÜMLE KURBANLARIN ÇEKTİĞİ ACIYA SAYGISIZLIK OLUR'
Herkese merhaba. Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum. İki üç gündür yapılan yorumları gördükçe, inanın şaşkınlığım daha da arttı. 'Ünlüler ne dedi?', 'Ne tepki verdi?' telaşı, esas konuşulması gereken konunun içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci değerlendirme gerekliliğimizin önüne geçmeye başladı maalesef. Kendimiz bizzat doğru ifade etmek adına da birkaç gün beklemek istedim. Önce şu durumu bir aydınlatmak istiyorum; evet, o akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Orada geçiştirme kurulacak üç cümlenin, üst üste gelen acılı haberlerin ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olacağını düşündüm. Eğer benden beklenen süslü cümleler ise bunu hiçbir zaman yapmayacağımın bilinmesini isterim.
'MAGAZİN ORTAMINDA KONUŞULMAYACAK CİDDİ KONULAR'
Üzerine konuşulması gereken, sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etkiyi yaratmak amaçlı konuşulması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Özellikle kitlelerin takip ettiği bazı kişilerin kendilerine birkaç kurban bulup popülizm yapma ya çalışmalarını da çok tehlikeli buluyorum. Bu insanları birbirine düşürmekten ve nefretten başka hiçbir şeye yaramaz, çözüme dair de en ufak bir faydası olmaz. Biz tam tersi el ele verip, güçlerimizi birleştirip, bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi bir biçimde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar, toplumsal sorumluluğu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen görevi her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum. Bana haksızlık etmekte hiçbir beis görmeyen toplumsal figürlerin de bir dolu yapısal sorunu çözmeye dair daha fazla kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım kendimi anlaşılır biçimde ifade edebilmişimdir.