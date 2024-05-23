Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu

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Son olarak 'Yan Oda' dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Netflix'te yayınlanacak dizisinin galasına katıldı.
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Galaya sevgilisi Cem Topçuoğlu ile katılan ünlü ismin transparan tarzı çok beğenildi.
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Şevval Sam yakın zamanda sevgilisi ile yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik- Muhabbet’ filminin özel gösterimine sevgilisiyle katılmış ve çiftin el ele anları gündem olmuştu.
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Siyah ceketin içerisine transparan bir bluz ve büstiyer giymeyi tercih eden Şevval Sam, kombinini sosyal medya hesabından paylaştı.