Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu

Ünlü oyuncu Şevval Sam, yakında Netflix'te yayınlanacak dizisinin galasına giydiği transparan kıyafetle göz kamaştırdı.

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Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu - Resim : 1

Son olarak 'Yan Oda' dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Netflix'te yayınlanacak dizisinin galasına katıldı. 

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Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu - Resim : 2

Galaya sevgilisi Cem Topçuoğlu ile katılan ünlü ismin transparan tarzı çok beğenildi.

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Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu - Resim : 3

Şevval Sam yakın zamanda sevgilisi ile yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik- Muhabbet’ filminin özel gösterimine sevgilisiyle katılmış ve çiftin el ele anları gündem olmuştu.

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Şevval Sam'ın transparan tarzı geceye damga vurdu - Resim : 4

Siyah ceketin içerisine transparan bir bluz ve büstiyer giymeyi tercih eden Şevval Sam, kombinini sosyal medya hesabından paylaştı.