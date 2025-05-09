'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı

Makyajsız haliyle dikkat çeken Nixon’un, evinin mutfağından yaptığı paylaşımı, birçok kişinin ünlülerin gösterişli yaşamlarına dair beklentilerini boşa çıkardı. Mutfak, gösterişli dekorlardan uzak, duvarında tencerelerin asılı olduğu, bahçeden toplanmış otlarla süslenmişti.