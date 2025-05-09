'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı

Ünlü aktör Cynthia Nixon, 'Sex and the City’de canlandırdığı 'Miranda Hobbes' karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Nixon’un son halini görenler gözlerine inanamadı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı - Resim : 1

1998-2004 yılları arasında yayınlanan ve o yıllara döneme damga vuran Sex and the City dizisinde Miranda Hobbes karakterine  Cynthia Nixon hayat veriyordu.  

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'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı - Resim : 2

59 yaşındaki ünlü oyuncu Cynthia Nixon, son haliyle sosayal medyada gündem oldu.

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'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı - Resim : 3

Makyajsız haliyle dikkat çeken Nixon’un, evinin mutfağından yaptığı paylaşımı, birçok kişinin ünlülerin gösterişli yaşamlarına dair beklentilerini boşa çıkardı. Mutfak, gösterişli dekorlardan uzak, duvarında tencerelerin asılı olduğu, bahçeden toplanmış otlarla süslenmişti. 

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'Sex and the City’nin ‘Miranda’sıydı! Cynthia Nixon’un son halini görenler tanıyamadı - Resim : 4

“Burası Montauk’taki mutfağım” diyen Nixon, kahve hazırlığı yaptığı sırada kameraya konuştu. Ünlü oyuncu, mutfak eşyalarını ve ürün toplamak için kullandığı mavi sepeti gösterdi.