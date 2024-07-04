Şeyma Subaşı doğum gününü önce ailesi sonra da arkadaşları ile kutladı

Mısırlı milyarder Meedo ile kısa süreli bir evlilik geçiren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Özel hayatından her anı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.