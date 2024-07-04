Şeyma Subaşı doğum gününü önce ailesi sonra da arkadaşları ile kutladı

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Mısırlı milyarder Meedo ile kısa süreli bir evlilik geçiren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Özel hayatından her anı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Dün 34'üncü yaşına giren Şeyma Subaşı, gündüz kızı Melisa, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
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Büyük bir coşkuyla yeni yaşına giren Subaşı'nın kutlamalara doyamadığı doğum gününden geriye fotoğraf kareleri kaldı.
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Verdiği pozlardan bir albüm oluşturan ünlü fenomenin mutfakta verdiği poz ise olay oldu. Subaşı’nın verdiği pozu, takipçileri yorum yağmuruna tuttu.