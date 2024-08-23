Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti. Subaşı Instagram hesabından tatil için gittiği Bali’deki fotoğraflarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı - Resim : 1

Şeyma Subaşı tatiline son hız devam ediyor. Ünlü isim kızı Melisa Ilıcalı ile Bali’deki tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. 

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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı - Resim : 2

Subaşı’nın fotoğraflarına binlerce beğeni gelirken Subaşı'nın fiziği dikkat çekti.  

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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı - Resim : 3

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti.

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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı - Resim : 4

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı