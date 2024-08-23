Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti! Yeni tatil pozlarını paylaştı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Bali'ye gitti. Subaşı Instagram hesabından tatil için gittiği Bali’deki fotoğraflarını paylaştı.
1 / 12
Şeyma Subaşı tatiline son hız devam ediyor. Ünlü isim kızı Melisa Ilıcalı ile Bali’deki tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
2 / 12
Subaşı’nın fotoğraflarına binlerce beğeni gelirken Subaşı'nın fiziği dikkat çekti.
3 / 12
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti.
4 / 12
Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı