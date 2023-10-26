Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili o yoruma kayıtsız kalamadı

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

ANNE-KIZ MİAMİ'DE

33 yaşındaki Subaşı, son olarak 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Kızı Melisa ile Miami'de çekilen fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Subaşı'na, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

"MELİSA OKULA GİDİYOR MU?"

Fenomen isim, bir takipçisinin yazdığı "Melisa okula gidiyor mu ya, çok merak ediyorum?" mesajına ise kayıtsız kalamadı. Şeyma Subaşı, bu soru üzerine şu yanıtı verdi:

Melisa'nın okulu tatil. International School (Uluslararası Okul). O yüzden tatilleri fazla belki de...

Ünlü ismin bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.