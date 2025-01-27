Şeyma Subaşı sevgilisi Marlon Teixeira'ya İstanbul'u gezdirdi
Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisini Türkiye'ye getirdi. İkili, şehrin tarihi ve büyüleyici atmosferinde unutulmaz anlar yaşadı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı aradığı aşkı Bali'de, 33 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Marlon Teixeira'da bulmuştu.
Subaşı, sevgilisiyle İstanbul'daki romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Çift, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ni gezdi.
İkili, şehrin tarihi ve büyüleyici atmosferinde unutulmaz anlar geçirdi. Bu özel anları sosyal medyadan paylaşan, Subaşı, beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ve Brezilyalı model Marlon Teixeira, ile aşkını anlatan Subaşı, "Hayatımda biri var ki hayatımın sonuna kadar tutuyor olacağım. Benim hayatımda evlilik şu an yok. Ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha fazla sevdirtiyor. Ben beni onda görüyorum, kendime bakıyor gibi oluyorum." demişti.