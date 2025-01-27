Şeyma Subaşı sevgilisi Marlon Teixeira'ya İstanbul'u gezdirdi

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ve Brezilyalı model Marlon Teixeira, ile aşkını anlatan Subaşı, "Hayatımda biri var ki hayatımın sonuna kadar tutuyor olacağım. Benim hayatımda evlilik şu an yok. Ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha fazla sevdirtiyor. Ben beni onda görüyorum, kendime bakıyor gibi oluyorum." demişti.