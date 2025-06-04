Şeyma Subaşı yeni yaz karelerini paylaştı! Karın kasları dikkat çekti
Acun Ilıcalı’nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni yaz pozlarını paylaştı. Özel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Subaşı’nın pozlarındaki karın kasları ve fit hali dikkat çekti.
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Uzun zamandır manken Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı da aktif olarak kullanıyor.
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Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından güneş ve deniz emojisiyle paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.
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Subaşı, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Karın kaslarıyla kendine hayran bırakan Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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Subaşı'nın paylaşımına; "Aura kadın", İnanılmaz güzelsin", "Kusursuz fizik", "Büyüleyici " gibi yorumlar geldi.