Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum'

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamayla yeniden aşık olduğunu itiraf etti.

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Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum' - Resim : 1

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaptığı evlilikle uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, 4 ay evli kalıp boşanmıştı.

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Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum' - Resim : 2

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski aşkını yad etti! 7 yıl önce Acun Ilıcalı'yla evlendiği ransa, St. Tropez'i ziyaret eden ve nikahının kıyıldığı yerde poz veren isim paylaşımına "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notunu düşmüştü.

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Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum' - Resim : 3

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile bir mekanda eğlendiği haberleriyle gündem olmuştu.

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Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum' - Resim : 4

Özel hayatı her zaman merak edilen Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 