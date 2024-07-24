Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum'

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski aşkını yad etti! 7 yıl önce Acun Ilıcalı'yla evlendiği ransa, St. Tropez'i ziyaret eden ve nikahının kıyıldığı yerde poz veren isim paylaşımına "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notunu düşmüştü.