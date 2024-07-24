Şeyma Subaşı’dan sürpriz aşk itirafı: 'Yine aşık oldum'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaptığı evlilikle uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, 4 ay evli kalıp boşanmıştı.
Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski aşkını yad etti! 7 yıl önce Acun Ilıcalı'yla evlendiği ransa, St. Tropez'i ziyaret eden ve nikahının kıyıldığı yerde poz veren isim paylaşımına "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notunu düşmüştü.
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile bir mekanda eğlendiği haberleriyle gündem olmuştu.
Özel hayatı her zaman merak edilen Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.