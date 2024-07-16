Şeyma Subaşı'ndan Bodrum günlükleri...

Tatile gittiği yerleri sık sık takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, bu kez Bodrum'da geçirdiği bir günü sosyal medya hesabından yayınladı.

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Şeyma Subaşı'ndan Bodrum günlükleri... - Resim : 1

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Muhammed Al Saloussi ile evlenen ve kısa bir süre sonra boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyada en çok takip edilen ünlülerin başında geliyor. 

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Şeyma Subaşı'ndan Bodrum günlükleri... - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın eğlence adası olarak bilinen Ibiza’da tatilini yapan Subaşı bu kez Bodrum'da verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Şeyma Subaşı'ndan Bodrum günlükleri... - Resim : 3

"Bu sabah sizlerle paylaşmak için birkaç fotoğraf çektim. Burada kalmaktan gerçekten keyif alıyorum" diyerek kaldığı otelin reklamını yapan Şeyma Subaşı ten rengi sütyen ve beyaz tayt kombiniyle dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı'ndan Bodrum günlükleri... - Resim : 4

'ÇIPLAK SANDIM...'

Şeyma Subaşı'nın iddialı pozlarına gelen yorumlar ise şöyleydi:

- Ay yakınlaştırıp baktım

-Üstsüz sandım

-Vala bir an korktum çıplak diye...