Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile birlikte Miami'de yaptıkları tatilin fotoğraflarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi - Resim : 1

Bir süredir Brezilyalı model sevgilisiyle ilişkileri dolu dizgin devam eden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi - Resim : 2

Uzun süredir Bali'de tatil yapan Subaşı, bu kez kızı Melisa ile birlikte Miami'ye gitti.

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Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi - Resim : 3

Subaşı'nın son yaptığı paylaşımda, denize üstsüz girdiği görüldü.

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Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi - Resim : 4

Miami tatilinden pozlarını yayınlayan Subaşı, “Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için.” notunu paylaştı.