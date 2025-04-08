Şeyma Subaşı'ndan iddialı paylaşım: Üstsüz denize girdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile birlikte Miami'de yaptıkları tatilin fotoğraflarını paylaştı.
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Bir süredir Brezilyalı model sevgilisiyle ilişkileri dolu dizgin devam eden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
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Uzun süredir Bali'de tatil yapan Subaşı, bu kez kızı Melisa ile birlikte Miami'ye gitti.
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Subaşı'nın son yaptığı paylaşımda, denize üstsüz girdiği görüldü.
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Miami tatilinden pozlarını yayınlayan Subaşı, “Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için.” notunu paylaştı.