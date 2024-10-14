Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları
Şeyma Subaşı, şimdi gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeira’ya kaptırdı. Bali'de olan Subaşı ile sevgilisi Marlon Teixeria'dan romantik pozlar geldi.
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü. Mısırlı eşinden boşanan Subaşı'nın adı defalarca kez aşk dedikodularına karıştı. Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi.
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Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı
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Şimdilerde Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşk yaşayan Subaşı, yeni sevgilisi ile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Bali'de tatiline devam eden Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım geldi. Subaşı hikaye kısmında sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozu yayınladı.