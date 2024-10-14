Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü. Mısırlı eşinden boşanan Subaşı'nın adı defalarca kez aşk dedikodularına karıştı. Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi.