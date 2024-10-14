Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları

Şeyma Subaşı, şimdi gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeira’ya kaptırdı. Bali'de olan Subaşı ile sevgilisi Marlon Teixeria'dan romantik pozlar geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları - Resim : 1

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü. Mısırlı eşinden boşanan Subaşı'nın adı defalarca kez aşk dedikodularına karıştı. Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi.

2 / 6
Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları - Resim : 2

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı

3 / 6
Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları - Resim : 3

Şimdilerde  Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşk yaşayan Subaşı, yeni sevgilisi ile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 

4 / 6
Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi Marlon Teixeria ile aşk pozları - Resim : 4

Bali'de tatiline devam eden Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım geldi. Subaşı hikaye kısmında sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozu yayınladı.