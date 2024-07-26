Sezen Aksu 'çocuklara bağış' yalanıyla dolandırıldı

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2016 yılında sahnelere veda eden, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'yu Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış topladıklarını söyledi.
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; hayvan ve çocuk sevgisiyle tanınan 70 yaşındaki sanatçı, bu kişiyle 420 bin TL için anlaştı ve ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; hayvan ve çocuk sevgisiyle tanınan 70 yaşındaki sanatçı, bu kişiyle 420 bin TL için anlaştı ve ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.
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Dolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, söz konusu kişiden şikayetçi oldu. Usta sanatçının asistanı tanık sıfatıyla ifade verdi.