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Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi izlemek için bir araya geldi
Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, Show TV'de dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisini izlemek için buluştu.
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Show TV'de ekrana gelen 'Bahar' dizisinin sevenleri arasında Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.
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Dün akşam Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu, Demet Evgar ile birlikte dizinin yeni bölümünü izlemek için buluştu. Müftüoğlu o anlardan bir kareyi Instagram hesabından "Bu gece 'Bahar' gecesi yaptık" notuyla paylaştı.
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Öte yandan Emel Müftüoğlu bir gün önce de Sezen Aksu'nun bir elinde kepekli ekmekle, diğer elinde normal ekmekle yapılmış tostları yerken çekilmiş fotoğrafını "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notuyla yayınlamıştı. Aksu'nun kolunda hastane bilekliği olması sevenlerini endişelendirmişti.