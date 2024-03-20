Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi izlemek için bir araya geldi

Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, Show TV'de dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisini izlemek için buluştu.

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Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi izlemek için bir araya geldi - Resim : 1

Show TV'de ekrana gelen 'Bahar' dizisinin sevenleri arasında Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı. 

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Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi izlemek için bir araya geldi - Resim : 2

 Dün akşam Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu, Demet Evgar ile birlikte dizinin yeni bölümünü izlemek için buluştu.  Müftüoğlu o anlardan bir kareyi Instagram hesabından "Bu gece 'Bahar' gecesi yaptık" notuyla paylaştı.

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Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi izlemek için bir araya geldi - Resim : 3

Öte yandan Emel Müftüoğlu bir gün önce de Sezen Aksu'nun bir elinde kepekli ekmekle, diğer elinde normal ekmekle yapılmış tostları yerken çekilmiş fotoğrafını "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notuyla yayınlamıştı. Aksu'nun kolunda hastane bilekliği olması sevenlerini endişelendirmişti.