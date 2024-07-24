Sezen Aksu, dostlarının adını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor

Gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı aracılığıyla hayatını kaybeden birçok dostu için hatıra ormanı oluşturan Sezen Aksu, yakın dostu Egemen Bostancı anısına hatıra ormanı oluşturdu.
1986 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Egemen Bostancı için Kilis Yeniyurt sahasında 5 bin fidanlık bir bağış yaptı. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.
Sezen Aksu, 2008 yılında müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.
Sezen Aksu 2015’te söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 ‘da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarının her biri için 5 bin fidan bağışladı.