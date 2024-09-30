Sezen Aksu sahnelere geri dönecek mi? İlk ağızdan açıklama geldi
“Hande Bizi Sezen’e Götür” konseriyle sevenlerinin karşısına çıkan Hande Yener, sahnede Sezen Aksu'yu aradı. Aksu, sahnelere geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.
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Hande Yener “Hande Bizi Sezen’e Götür!-Senfonik” projesiyle bu yazın en çok ilgi gören konserini dün akşam gerçekleştirdi.
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, dün akşam Sarıyer'deki konseri esnasında "Minik Serçe" Sezen Aksu'yu aradı.
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'GERİ DÖNER MİSİN ARTIK SAHNELERE?'
"Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu.
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'KENDİMİ İYİ HİSSETTİĞİİM ZAMAN DÖNECEĞİM'
Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" yanıtı verdi.