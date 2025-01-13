Sezen Aksu'dan Atiye'ye büyük doğum hediyesi
Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye'ye en büyük doğum hediyesi Sezen Aksu'dan geldi.
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Erol Sebebci ile 2018 yılında evlenen Atiye geçtiğimiz aralık ayında üçüncü kızını kucağına almıştı. Neva ve Ferahfeza adlı iki kızı daha olan Atiye üçüncü bebeğine Rumi adını vermişti.
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Hürriyet'in haberine göre, hamileyken de müzik çalışmalarına ara vermeyen ve son olarak “Anlayana” şarkısına klip çeken ünlü şarkıcıya en büyük doğum hediyesi Sezen Aksu’dan geldi.
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Türk pop müziğinin duayen ismi, Atiye’ye doğum hediyesi yeni bir şarkı hediye etti.
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Kızı Rumi’nin bereketiyle geldiğini söyleyen ve Aksu’nun hediyesiyle büyük heyecan yaşayan Atiye hemen çalışmalara başladı.