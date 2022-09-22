Shakira ayrılık sonrası ilk kez konuştu: "Hayatımın en karanlık dönemi!"

12 yıldır mutlu bir aile tablosu oluşturan Shakira ve Gerard Pique geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Pique’nin Shakira’yı 23 yaşındaki bir öğrenci ile aldattığı fotoğrafların basına yansıması da ayrılığın uzun süre gündemde olmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı Shakira sessizliğini bozdu ve aldatılma iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. Fakat Pique'nin, kendisini genç bir kadın ile aldatması hakkında yorum yapmamayı tercih etti. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Shakira bu durumu ilk kez bir röportajda anlattığını ve konuşmanın gerçekten zor olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı bu ayrılığın "zor" olduğunu neredeyse her cümlesinde tekrarladı. Önceleri sessiz kalıp bütün olup biteni sindirmeye çalıştığını belirten Shakira "Bu konu hakkında konuşmak zor. Özellikle de hala bununla mücadele ederken . Çünkü ben halkın gözü önünde bir insanım ve bu normal bir ayrılık değil. Bu sadece benim için değil, aynı zamanda çocuklarım için de zor. İnanılmayacak kadar zor" diye konuştu.

Shakira, özel hayatının üzerine sürekli "spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. "Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

“HAYATIMIN EN KARANLIK DÖNEMİ”

Shakira ayrıca, babasının rahatsızlığı yüzünden hastaneye götürülmesinin kendisi ve oğulları için ne kadar zor olduğundan da bahsetti:

“Elimden geldiğince durumu onlardan saklamaya çalışıyorum. Ebeveynlerinin ayrılığını sindirmeye çalışan iki çocuk için gerçekten üzücü. Ve bazen tüm bunların kötü bir rüya olduğunu ve bir noktada uyanacağımı hissediyorum. Ama hayır, gerçek. Ve tüm bunlar, babam yoğun bakımdayken yaşandı. Dediğim gibi, bu muhtemelen hayatımın en karanlık saati. Ama sonra, dünyanın dört bir yanındaki zorluklardan geçen, benimki kadar kötü, benimki kadar zor veya daha kötü durumda olan tüm kadınları düşünüyorum.”

"GÖĞSÜMDE BİR YÜK HİSSEDİYORUM"

Hayatındaki zorlu döneme ithafen konuşan Kolombiyalı şarkıcı, "Göğsümdeki hissettiğim bu büyük yükün hafiflemesini bekleyip önüme bakmaktan başka çarem yok." diyerek sözlerini noktaladı.