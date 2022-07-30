Ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor

Bir süredir Gerard Pique ile ayrılığı nedeniyle özel hayatıyla basının ilgi odağı olan Shakira şimdi de vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemde. Vergi kaçırmakla suçlanan ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası istendiği öğrenildi.

Talep edilen ceza belli oldu

Uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak yerine mahkemeye çıkma kararı alan Shakira'nın itirazları, mahkeme heyeti tarafından reddedildi ve şarkıcı hakkında talep edilen ceza belli oldu.

8 yıldan fazla hapis cezası

Reuters'ın haberine göre; vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın 8 yıldan fazla hapis cezası alması ve 23 milyon euro para cezası ödemesini talep edildi.

Dünya yıldızının temsilcilerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.