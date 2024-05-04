Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Kimse İngilizce konuşmuyordu
ABD'li oyuncu Sharon Stone, 2005'te konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu. Stone dizinin set ortamı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
66 yaşındaki Hollywood yıldızı Sharon Stone, 2005 yılında And Garcia ile birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin 97. ve final bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Sharon Stone ile Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı Polat Alemdar’ın diziden görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, TRT World'e konuk oldu ve 2005'te rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
TRT World’de yayınlanan ‘Turkish Tea Talk’ pogramına konuk olan Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında bir itirafta bulundu.
Dizide rol almaları için kendilerine çok iyi para verildiğini belirten Stone, "Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikanedeydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık" ifadelerini kullandı.