Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Kimse İngilizce konuşmuyordu

Dizide rol almaları için kendilerine çok iyi para verildiğini belirten Stone, "Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikanedeydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık" ifadelerini kullandı.