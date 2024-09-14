Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha'nın yayın günü belli oldu. Yayınlanan fragman sosyal medyada ilgi gördü. Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 9
Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu - Resim : 1

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Damla Serim tarafından kaleme alınan Deha dizisi için geri sayım başladı.  ‘Deha’ 22 Eylül Pazar 20.00'de Show TV’de izleyici ile buluşacak. 

2 / 9
Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu - Resim : 2

Ay Yapım imzalı Deha, bir baba ve oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikayesini konu alıyor.

3 / 9
Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu - Resim : 3

Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, ve Melis Sezen'in de yer aldığı dizi yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

4 / 9
Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu - Resim : 4

Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin tanıtımı izleyicilerle buluştu.