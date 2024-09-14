Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha'nın yayın günü belli oldu. Yayınlanan fragman sosyal medyada ilgi gördü. Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...
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Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Damla Serim tarafından kaleme alınan Deha dizisi için geri sayım başladı. ‘Deha’ 22 Eylül Pazar 20.00'de Show TV’de izleyici ile buluşacak.
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Ay Yapım imzalı Deha, bir baba ve oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikayesini konu alıyor.
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Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, ve Melis Sezen'in de yer aldığı dizi yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin tanıtımı izleyicilerle buluştu.