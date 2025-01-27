Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun"

Şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engincan, 33 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun" - Resim : 1

Sibel Can, Hakan Ural ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuk sahibi. Ünlü şarkıcının ilk göz ağrısı Engincan, 33 yaşına bastı.

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Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun" - Resim : 2

Sibel Can ve Hakan Ural, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. 

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Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun" - Resim : 3

  Oğlu Engincan ile yıllar önce dergilere verdiği pozları paylaşan Sibel Can, "Canım oğlum, iyi ki doğdun. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

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Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun" - Resim : 4

Hakan Ural da oğlunun yeni yaşını "Canım oğlum ilk göz ağrım... Beyfendi, terbiyeli, iyi kalpli... Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, nice yaşların olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.