Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun"
Şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engincan, 33 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Sibel Can, Hakan Ural ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuk sahibi. Ünlü şarkıcının ilk göz ağrısı Engincan, 33 yaşına bastı.
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Sibel Can ve Hakan Ural, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
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Oğlu Engincan ile yıllar önce dergilere verdiği pozları paylaşan Sibel Can, "Canım oğlum, iyi ki doğdun. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.
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Hakan Ural da oğlunun yeni yaşını "Canım oğlum ilk göz ağrım... Beyfendi, terbiyeli, iyi kalpli... Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, nice yaşların olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.