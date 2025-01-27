Sibel Can oğlu Engincan'ın doğum gününü kutladı: "Canım oğlum, iyi ki doğdun"

Hakan Ural da oğlunun yeni yaşını "Canım oğlum ilk göz ağrım... Beyfendi, terbiyeli, iyi kalpli... Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, nice yaşların olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.