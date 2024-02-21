Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı

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Duvara Karşı, Game of Throne, Karanlık Gece gibi yapımlarda rol alan ve birçok ödüle layık görülen Sibell Kekilli, sosyal medya üzerinden tacizlere maruz kaldığı gerekçesiyle 2017'de Instagram hesabına Türkiye'den girişleri engellemişti.
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Sibel Kekilli sosyal medya hesabını aktif olarak kullansa da Türkiye'den Kekilli'nin hesabına giren paylaşımları göremiyordu.
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Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sibel Kekilli, 7 yıl sonra bu kararından vazgeçerek, hesabını Türk takipçilere açtı.
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NE OLMUŞTU?
Almanya'da yaşayan Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden yoğun tacizlere maruz kaldığı gerekçesiyle Instagram hesabına girişlerini engellemişti.