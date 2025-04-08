Sibel Taşçıoğlu'nun diziden nasıl ayrıldığı ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziye ani vedasının yankıları sürüyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Sibel Taşçıoğlu'nun nasıl ayrıldığı? İşte yanıtı...
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin ayrılığı izleyenleri adeta şoke etti.
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Dizinin sevilen isimlerinden oyuncu Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'in, yeni başlayacak bir diziden başrol teklifi aldığı için bu projeye veda edeceği iddia edilmişti.
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Şu ana kadar Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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''SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE HABERİ ALDI''
TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrıldığı konuşuldu.