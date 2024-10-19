Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret

2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem adlı dizide "Suzan" ve "Betüş" karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, Londra'da bir araya geldi. Ünlü oyuncular o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

Elele Online

Elele Online
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Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret - Resim : 1

Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'de Betüş ve Suzan karakterine hayat veren iki isim Zuhal Topal ile İnci Türkay proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi.  

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Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret - Resim : 2

Zaman zaman bir araya gelen ikili, uzun bir aradan sonra yeniden  Londra'da buluştu.

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Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret - Resim : 3

Londra'ya giden Zuhal Topal, Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay'ı ziyaret etti.  Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaştı.

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Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret - Resim : 4

Öte yandan ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl da Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal o anları "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın" notuyla paylaşmıştı.