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Sihirli Annem'in eski oyuncuları Londra'da buluştu! Zuhal Topal'dan sürpriz ziyaret
2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem adlı dizide "Suzan" ve "Betüş" karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, Londra'da bir araya geldi. Ünlü oyuncular o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar.
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Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'de Betüş ve Suzan karakterine hayat veren iki isim Zuhal Topal ile İnci Türkay proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi.
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Zaman zaman bir araya gelen ikili, uzun bir aradan sonra yeniden Londra'da buluştu.
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Londra'ya giden Zuhal Topal, Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay'ı ziyaret etti. Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaştı.
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Öte yandan ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl da Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal o anları "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın" notuyla paylaşmıştı.