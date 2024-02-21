Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'in gözyaşları: "Defne ablamı çok özlüyorum"

"KANATLARINI ÜZERİMDE HİSSEDİYORUM"

Milliyet’in haberine göre fenomen dizide annesi rolünü üstlenen Defne Joy Foster’a benzerliği sorulan 23 yaşındaki oyuncu, "Defne ablayı kaybettiğimden beri kanatlarını üzerimde hissediyorum. Onun hakkında konuşmak benim için çok zor. Eğer burada olsaydı eminim benim adıma çok mutlu olurdu. Ona benziyor olmak beni ancak mutlu eder" ifadelerini kullandı.