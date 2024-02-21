Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'in gözyaşları: "Defne ablamı çok özlüyorum"
Sihirli Annem'de hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle hafızlarda yer eden Jennifer Boyner, 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren dizideki annesi Defne Joy Foster'e (Eda karakteri) özlemini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.
2000'li yılların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem'in çocuk kahramanlarından Toprak'ı canlandıran, şimdilerde modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği yapan Jennifer Boyner, önceki gün meslektaşı Korcan Kol ile Nişantaşı'nda bir mekanda gerçekleşen kişisel bakım ürünü tanıtım etkinliğine katıldı.
"KANATLARINI ÜZERİMDE HİSSEDİYORUM"
Milliyet’in haberine göre fenomen dizide annesi rolünü üstlenen Defne Joy Foster’a benzerliği sorulan 23 yaşındaki oyuncu, "Defne ablayı kaybettiğimden beri kanatlarını üzerimde hissediyorum. Onun hakkında konuşmak benim için çok zor. Eğer burada olsaydı eminim benim adıma çok mutlu olurdu. Ona benziyor olmak beni ancak mutlu eder" ifadelerini kullandı.
"DEFNE ABLAMIN İSMİNİ DUYUNCA ÇOK KÖTÜ OLUYORUM"
Jennifer Boyner, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, "Kusura bakmayın Defne ablamın ismini duyduğum zaman çok kötü oluyorum, onu çok özlüyorum" dedi
"BAZI ANILAR HİÇ UNUTULMAZ"
Genç oyuncu, Defne Joy Foster'ın ölümünün 13'üncü yılında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Sihirli Annem'in Toprak'ı, Instagram hesabından yayınladığı makyaj videosuna, "Bazı anılar hiç unutulmaz ve büyürken bizimle birlikte kalırlar. Umarım şu anda olduğun yerde çok mutlu ve huzurlusundur. Seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı.