Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni sevgilisini paylaştı

Sihirli Annem dizisindeki çocuk karakterlerden 'Tuğçe'yi canlandıran Damla Ersubaşı, yeni ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni sevgilisini paylaştı - Resim : 1

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra eski eşiyle ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ancak istediği mutluluğu yakalayamamıştı.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni sevgilisini paylaştı - Resim : 2

Mustafa Can Keser’den Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kız çocuğu bulunan 30 yaşındaki Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı. Yeni ilişkisini sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla ilan etti.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni sevgilisini paylaştı - Resim : 3

"ŞARKIYI ENİŞTENİZ SEÇTİ" 

Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Ersubaşı, sırtlarının dönük olduğu kareye "Şarkıyı enişteniz seçti" notunu düşerek aşklarını ilan etmiş oldu.