Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni sevgilisini paylaştı

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İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra eski eşiyle ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ancak istediği mutluluğu yakalayamamıştı.
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Mustafa Can Keser’den Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kız çocuğu bulunan 30 yaşındaki Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı. Yeni ilişkisini sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla ilan etti.
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"ŞARKIYI ENİŞTENİZ SEÇTİ"
Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Ersubaşı, sırtlarının dönük olduğu kareye "Şarkıyı enişteniz seçti" notunu düşerek aşklarını ilan etmiş oldu.