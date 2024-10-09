Sıla Gençoğlu: Kendimi güvende hissetmiyorum

'O ESKİ KORKUSUZLUĞUMUZ, CESARETİMİZ KALMADI'

Kendinizi güvende hissediyor musunuz? diye soran muhabire şarkıcı Sıla, ''Hissetmiyorum, hemen örnek vereyim size. Ailelerine baş sağlığı diliyorum, çok çok ağır bir şey bu. Geçen gün bir toplantım vardı ve bir yol yürümek zorundaydım gece dönerken eve. Saat 11.30 sularında. O eski korkusuzluğumuz, cesaretimiz kalmadı. Arkama bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için motivasyon değildir.