Sıla Gençoğlu: Kendimi güvende hissetmiyorum
Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine ünlü isimlerden peş peşe tepkiler geliyor. Son olarak Sıla Gençoğlu da yaşananlara sessiz kalmadı.
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Türkiye’de giderek artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ülkenin gündemine oturdu. Ünlü isimler de kadın cinayetlerine tepkisiz kalmadı.
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Son olarak Sıla Gençoğlu da muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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'O ESKİ KORKUSUZLUĞUMUZ, CESARETİMİZ KALMADI'
Kendinizi güvende hissediyor musunuz? diye soran muhabire şarkıcı Sıla, ''Hissetmiyorum, hemen örnek vereyim size. Ailelerine baş sağlığı diliyorum, çok çok ağır bir şey bu. Geçen gün bir toplantım vardı ve bir yol yürümek zorundaydım gece dönerken eve. Saat 11.30 sularında. O eski korkusuzluğumuz, cesaretimiz kalmadı. Arkama bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için motivasyon değildir.