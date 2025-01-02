Sıla, İlker Kaleli ile birlikte yazdığı şarkının hikayesini ilk kez anlattı
NTV'de yayınlanan “B Yüzü Şarkıları Yılbaşı Özel” programına konuk olan şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile birlikte yazdığı şarkının hikayesini anlattı.
Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi İlker Kaleli ile yazdıkları "Mesela" şarkısının hikayesini ilk kez katıldığı yılbaşı programında anlattı.
"ÇOK TUHAF VE TATLI BİR HİKAYE"
"Mesela'nın çok tuhaf ve tatlı bir hikayesi var" diyen Sıla Gençoğlu, "Benim çocukluk arkadaşım Buse, Bodrum'a bizi ziyarete gelmişti. Bir yere gitmek üzere kapıdan çıkarken İlker'le bir sohbetleri oldu. İlker ona 'Ona buna bakma, bul bir sevgili' gibi tatlı bir şeyler söyledi. Buse de ona 'Bulcam da olacak da' gibi cümleler kurdu" ifadelerini kullandı.
"BEN 'BUNDAN ÇOK GÜZEL ŞARKI OLUR' DEDİM"
Sıla, "İlker'le birbirimize baktık, ben de 'Ya çok melodik, ne kadar güzel bir şey olur bundan' dedim. Sonra arabaya bindik ve İlker arabada tatlı tatlı melodiyi ritmik olarak çalmaya başladı. Ben 'bundan çok güzel şarkı olur' dedim ve o hafta biz tamamladık, nakaratla melodinin bir kısmını" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerini "Sonrasında da biz geze geze şarkıyı tamamladık şarkıyı. En son mayıs ayında noktaladım sözleri, İlker'le de melodiyi bitirdik. Bu sayede şu anda sohbet ettiğimiz bir hikayesi oldu şarkının" diye noktaladı.