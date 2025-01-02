Sıla, İlker Kaleli ile birlikte yazdığı şarkının hikayesini ilk kez anlattı

"BEN 'BUNDAN ÇOK GÜZEL ŞARKI OLUR' DEDİM"

Sıla, "İlker'le birbirimize baktık, ben de 'Ya çok melodik, ne kadar güzel bir şey olur bundan' dedim. Sonra arabaya bindik ve İlker arabada tatlı tatlı melodiyi ritmik olarak çalmaya başladı. Ben 'bundan çok güzel şarkı olur' dedim ve o hafta biz tamamladık, nakaratla melodinin bir kısmını" dedi.