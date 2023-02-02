Sıla sahnede duygusal anlar yaşadı: "Babamın en sevdiği şarkıydı"

Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatıyla yıkılmıştı. Şarkıcı, geçtiğimiz gün Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de konser verdi. Sanatçı, yaklaşık 600 kişini izlediği performansında ‘Yan Benimle’ şarkısını okurken, duygusal anlar yaşadı.

"O benim içimde bir yerlerde"

2022 Kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu vefat eden Sıla, “Bu parça babamın en sevdiği şarkıydı... O benim içimde bir yerlerde. Biliyorum, bu gece burada beni dinliyor” diye konuştu.

Öte yandan, ünlü şarkıcı Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.