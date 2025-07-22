Sıla Türkoğlu tatilde sevgilisiyle romantik pozlarını paylaştı: "Biz ve yaz"
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Doğa" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden romantik fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
1 / 6
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 6
Ünlü oyuncu, yaz sezonunu sevgilisi Ata Ayyıldız ile açtı.
3 / 6
Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
4 / 6
Tatiline aşk da katan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildiği romantik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.