Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris'e giden Sıla Türkoğlu, bu kez rotayı Avusturya'ya çevirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 6
Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı - Resim : 1

Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan yaşayan Sıla Türkoğlu yaptığı paylaşımla yeni tatil rotasını oluşturdu.

2 / 6
Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı - Resim : 2

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun Avusturya'da olduğu görüldü.

3 / 6
Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı - Resim : 3

Oyuncunun sevgilisi Ata Ayyıldız da aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

4 / 6
Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı - Resim : 4

PARİS'E GİTMİŞLERDİ

Sevgililer geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitmişlerdi. Taze çift, romantik tatillerinden sık sık paylaşım yapmıştı.