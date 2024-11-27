Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden Avusturya tatili paylaşımı
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris'e giden Sıla Türkoğlu, bu kez rotayı Avusturya'ya çevirdi.
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Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan yaşayan Sıla Türkoğlu yaptığı paylaşımla yeni tatil rotasını oluşturdu.
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Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun Avusturya'da olduğu görüldü.
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Oyuncunun sevgilisi Ata Ayyıldız da aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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PARİS'E GİTMİŞLERDİ
Sevgililer geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitmişlerdi. Taze çift, romantik tatillerinden sık sık paylaşım yapmıştı.